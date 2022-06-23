Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayımilliye geleneğinden gelen bir parti olduklarını, baskılara diz çökmeyeceklerini belirterek, "Bay Kemal iktidara gelirse çiftçinin, emeklinin, işçinin, memurun, sanayicinin, herkesin hakkını ve hukukunu savunacak. Böyle bilsinler." dedi.

Aydın'daki temasları kapsamında Kuşadası ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada tüm vatandaşların oy verirken ellerini vicdanlarına koyması, evlatlarını, ülkenin geleceğini, kadınları ve gençleri düşünmesi gerektiğini söyledi.

Daha demokratik ve barışçıl bir Türkiye inşa etmek durumunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Adaletin yerlerde süründüğünü ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Yaşayacağımız ülkede herkesin, bizim gibi düşünmeyenlerin de bizimle aynı yolda yürüyenlerin de can ve mal güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Adalet için sizlere söz veriyorum. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Baskılar kuruyorlar biliyorum. Belediye başkanlarımız üzerinde baskılar kuruyorlar, medya üzerinde baskılar var. Ama sizlere şunun sözünü veriyorum; baskı nereden ve kimden gelirse gelsin asla ve asla diz çökmeyeceğim. Bilmedikleri bir şey var, bizim Kuvayımilliye geleneğinden geldiğimiz. Onlara diz çökmeyerek hatırlatacağız."

Milleti İttifakı'ndaki 6 liderin demokrasi, kadın erkek eşitliği ve Türkiye'nin bozulan sisteminin düzeltilmesi için bir araya geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, devlet yönetimine liyakati getirmeyi, İstanbul Sözleşmesini en kısa sürede yeniden hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de konuştuğu törende Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binası, 4 park, taziyeevi, bakım merkezi ve kütüphanelerin açılışı yapıldı, bazı tesislerin temeli atıldı.

Öte yandan açılışı yapılan belediye hizmet binasının yeşil alan olarak söz verilen arazide yapıldığını savunan bir grup, pankart açtı. Kuşadası Çevre Platformu üyesi grup, tören alanının arkasında bir araya gelerek "Tariş alanı kent parkı olacaktı. Neden beton saray yaptınız" yazılı pankart ile "Her yer beton ve rant" yazılı dövizler taşıdı.

-"Çözülemeyecek sorunumuz yok"

Kılıçdaroğlu daha sonra Didim ilçesinde yeni yapılan amfi tiyatroda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine geçti.

Buradaki konuşmasında da devlette liyakati sağlayacaklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma konusunda kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, deneyimle ve halka güvenerek yapacağız bunların tamamını. Sorunumuz var ama çözülemeyecek sorunumuz yok. Üreten, kazanan, aydınlık, sorunlarını çözen ve aşan, dünyada ve çevresinde itibarlı olan bir Türkiye... Bunu yapacağız."

Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri durumunda devleti öfkeyle değil adaletle yöneteceklerini belirterek, "Bay Kemal iktidara gelirse, çiftçinin, emeklinin, işçinin, memurun, sanayicinin, herkesin hakkını ve hukukunu savunacak. Böyle bilsinler. Türkiye'yi adım adım gezeceğim, sizin için, bu ülke için, bu ülkenin insanları için, geleceğimiz için, evlatlarımız için Türkiye'nin itibarı için, Türkiye'nin saygınlığı için bu ülkede herkesin kardeşçe yaşayabileceği bir ortamı yaratmak için." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katıldığı törende amfi tiyatronun açılışı yapıldı, kültür merkezi ve bazı tesislerin temelleri atıldı.

Törenlere genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Gülizar Biçer Karaca ve Seyit Torun ile bazı CHP milletvekilleri de katıldı.