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Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

31.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ayten Öztrak'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılındı.

Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Öztrak ailesi ve yakınları katıldı.

Faik Öztrak ve kardeşi Haluk Öztrak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayten Öztrak'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

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