Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Öztrak ailesi ve yakınları katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz