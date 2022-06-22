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Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu:

22.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına müdahale için gerekli ihalelerin zamanında yapılmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te orman yangınının etkili olduğu bölgeye geçerek yangına yakın konumda bulunan ve geçen yılki yangının yaşandığı Armutalan Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Akdeniz havzasının orman yangını konusunda iklim değişikliği nedeniyle duyarlı bir bölge olduğunu, burada yangın olacağının bilindiğini belirterek, geçen yıl yaşanan yangınlar sonrası hükümete tedbir alınması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Önlem alınacağının, ihale açıldığının söylendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz ? Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim. Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Yahu ağaca da mı acımıyorsunuz, oradaki kurda, kuşa, kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz? Neden önlem almadınız?"

İhalenin hangi gerekçeyle bitirilmediğini sorguladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"5'li çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, 'ihale bitmiştir' derler. Yahu kardeşim bu ihale hangi gerekçeyle bitmiyor. Gece görüş sistemi yok. Kardeşim paranız yoksa çıkın deyin. Verin görevi bize, biz yapalım. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular. Bir an önce gitsinler. Keyif çatıyorlar. Üzülüyorum. Getirsinler sandığı 'biz yönetemiyoruz, beceremiyoruz' desinler. Bu ülke insan gibi yönetilsin, kendi çıkarları, ormanları, ağaçları, insanları korunsun artık ya. Yeter artık yani. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık, günahtır. Şu manzarayı görüyorsunuz. Emin olun bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar. Kendilerinde bile değil. 'Efendim biz söndürecektik rüzgar esti' diyecekler. Bu konuda da maharetliler."

Kılıçdaroğlu'na CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve partililer eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu:

- "İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz?"

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

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