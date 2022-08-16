YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. "Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

16.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis horoz karası" üzümünün hasadına başlandı.

Çiftçileri tarlada ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, bölgenin önemli geçim kaynaklarından üzümün hasadına ve kurutma işlemine başlandığını söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını belirten Özdemir, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Özdemir, bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

Kentte "Kilis horoz karası" başta olmak üzere "Urum" ve "Dökülgen" gibi üzüm çeşitlerinin yetiştiğini hatırlatan Özdemir, üzümünün pazarda yerini bulduğunu aktardı.

Kentte kurulan Üzüm Üreticileri Birliğiyle beraber paketleme yapılarak ekonomik değeri fazla ürünlere yönelmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Paketlemeyle beraber çiftçinin daha kazançlı olacağını tahmin ediyoruz. Bununla beraber pazar yolunun oluşacağını öngörüyoruz. Bu da Üzüm Üreticileri Birliğimizin çalışmasıyla olacak." dedi.

Çiftçi İsmail Kaya da 30 dönümden yaklaşık 5 ton kuru üzüm rekoltesi beklediğini söyledi.

Kaya, yörede yetişen üzümün aroması ve tadı dolayısıyla meyve suyuna da elverişli olduğuna dikkati çekti.

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kilis hasat

Kilis Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:41
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
20:52
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.