Ekipler, terör örgütü PKK /KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla da Hisar köyünde bir şüpheliyi yakaladı.

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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