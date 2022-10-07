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Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

07.10.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 3 şüpheliye yönelik Adana ve Kilis'te operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla da Hisar köyünde bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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pkk Kilis DEAŞ operasyon

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