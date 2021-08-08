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Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

08.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dedelerinin başlattığı bal üreticiliğine devam eden Erdal Gültekin: - "Burası bitince arılarımızı Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgelerine götürüyoruz. Arıları ne kadar çok gezdirirsen o kadar çok bal alıyorsun"

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaklaşık 300 yıl önce arıcılığa başlayan ailenin temsilcilerinden Erdal Gültekin, organik bal üretiminde taleplere yetişmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Balıklı köyünde arıcılık yapan 48 yaşındaki Gültekin, küçük yaşlarda babasından öğrendiği ata mesleği arıcılığı sürdürerek kara kovan balı üretiyor. Organik bal üretmek için 170 arı kovanıyla yılın bazı dönemlerde farklı illerin yaylalarına giderek gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Gültekin, yıllık yaklaşık 1700 kilogram bal üreterek taleplere yetişmeye çalışıyor.

Erdal Gültekin, AA muhabirine, yaklaşık 300 yıldan beri atadan kalan arıcılığı devam ettirerek geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Gültekin, severek yaptığı arıcılığı çocuklarına da aktarmaya çalıştığını kaydetti.

Üretimi artırmak için arıları belli dönemlerde çevre illere götürdüğünü ifade eden Gültekin, "Köyümüzdeki çiçekler bir milli servet. Arılarımız olmasaydı çiçeklerin balları yere akacaktı. Hem bizler hem de ülkemiz kaybedecekti. Ama benim şu an 170 kovan arım var. Birçok çeşit çiçeğimiz var. Bunlardan arılarımız bal alıyor. Burası bitince arılarımızı Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgelerine götürüyoruz. Arıları ne kadar çok gezdirirsen o kadar çok bal alıyorsun." dedi.

Hazır petek kullanıldığında 35-40 kilograma kadar bal alınabildiğini dile getiren Gültekin, "Ama organik kovanlarda bu rakam neredeyse 4'te birine düşer. Ben de 170 kovandan yıllık yaklaşık 1700 kilogram bal alıyorum." ifadesini kullandı.

Gültekin, pandemiden sonra bala talebin daha çok arttığını belirterek "Balımıza talep çok fazla. Şu an balın yaklaşık yüzde 80'ini Gaziantep'e veriyoruz. Müşterilerimiz her sene gelir evden götürür. Organik olduğu için müşteriler beni buluyor." diye konuştu.​​​​​​​

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

- Dedelerinin başlattığı bal üreticiliğine devam eden Erdal Gültekin: - "Burası bitince arılarımızı Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgelerine götürüyoruz. Arıları ne kadar çok gezdirirsen o kadar çok bal alıyorsun"

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor

Kilisli "gezgin balcı" kaliteli üretim için yaylaları geziyor
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