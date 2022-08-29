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Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

29.08.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

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Kilis kavga silah yaralı

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Sabah
05:53
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