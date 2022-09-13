Fabrika sahibi Necmettin Şekeroğlu, gazetecilere, can kaybının olmadığını belirterek, "Kahve ocağımız bugün çalışıyordu. Kahve ocağından çıkan kıvılcımlar çatıdaki panelleri tutuşturmuş. İlk müdahaleyi biz yaptık. Köpüklü müdahale yaptık. Daha sonra OSB'den gelen itfaiye üstten müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü, soğutma çalışmaları yapıldı. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Şükür bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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