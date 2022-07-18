KİLİS (AA) - Kilis'te gıda yüklü minibüs devrildi.
Suriye uyruklu Husem Musto yönetimindeki 31 MA 5325 plakalı minibüs Kilis-Hatay kara yolunun 20'nci kilometresinde tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki gıda paketleri yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen minibüs nedeniyle bir süreliğine ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, etraftaki gıda kolilerinin ve minibüsün kaldırılması sonucu trafiğe açıldı.
Kilis'te gıda yüklü minibüs devrildi
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