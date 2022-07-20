YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

20.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

KİLİS (AA) - Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, Mehmet Fatih Can idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.

Yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kilis kaza yaralı

Kilis Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:21
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:55
Yatsı
21:27
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.