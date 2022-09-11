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Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

11.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

KİLİS (AA) - Kilis'ten, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan'a, 2 tır hijyen ve gıda malzemesi gönderildi.

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD), yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketinde milyonlarca insanın etkilendiği ve 1,6 milyon evin hasar gördüğü belirtildi.

Pakistanlıların yaralarını sarabilmek için Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım kampanyası düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, Kilis Valiliği öncülüğünde Kilis AFAD koordinesinde Kilis Belediyesi ve Kilisli hayırsever iş insanları tarafından bağışlanan ve 2 tıra yüklenen 1200 gıda ile 500 temizlik kolisinin Pakistan'a ulaştırılmak üzere Mersin'e gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Recep Soytürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile Valiliğimiz öncülüğünde Pakistan'a yardım konusunda desteklerini esirgemeyen Kilis Belediye Başkanlığımıza ve Kilisli hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Kilis'ten Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

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Kilis afad koli yardım

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