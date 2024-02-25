Kim Kardashian 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile şov yaptı! Yeni imajı dikkat çekti

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian yeni arabasıyla kahve almaya gidince olay oldu.
Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alan 43 yaşındaki Kim, alışılmış siyah saçlarını sarıya çevirdi ve sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Ancak Kim'in yeni arabası tüm bu detayları gölgede bıraktı.
100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile kahve almaya gelen Kardashian'ın arabasına bir bakan bir daha baktı.
Cybertruck'ın tasarımı oldukça dikkat çekici ve geleneksel pikap kamyonlarından oldukça farklı. Keskin hatlara sahip, çok katmanlı ve dayanıklı bir dış kabuk kullanılan araç, sert ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir gövdeye sahip...
Tesla'nın diğer modellerinde olduğu gibi, Cybertruck da gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Otomatik pilot, kaza önleme sistemi ve çarpışma dayanıklılığı gibi özellikler bulunan aracıyla Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.
Kardashian'ın 3.5 milyon dolardan fazla değere sahip bir araba koleksiyonu var.