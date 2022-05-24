Kim Kardashian arkasını dönünce olay oldu! 'Kalçası sahte' tartışmaları yine gündeme geldi

FENDIxSKIMS iş birliğinden ortaya çıkan koleksiyondan parçaları tanıtmak için kamera karşısına geçen Kim Kardashian pembe tarzıyla dikkat çekti. Pembe tanga detaylı çıtçıtlı body ve yine aynı tonda ince taytıyla pozlar veren Kim kıvrımlarını sergiledi. Kim Kardashian'ın arkasını döndüğü pozlar ise sosyal medyayı salladı.

KALÇALARI GERÇEK Mİ?

Sık sık tartışılan kalçaları yine bu pozla gündeme geldi. Kardashian'ın pozunu görenler "Bu gerçek olamaz" yorumunda bulundu.

Kim Kardashian’ın meşhur kalçasını yaratan estetik doktoru Aardon Rollins geçtiğimiz yıllarda, ünlü yıldızın kalçasının kontrolden çıktığını, şişip sönen bir balona benzediğini söylemişti.

İmplant yaptırdığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen yıldızın bir dönem bu implantları azalttığı konuşuluyordu. Ancak son pozda Kim Kardashian'ın yine kalçalarına estetik yaptığı iddia edildi.

Dr. Rollins daha önceki açıklamasında 36 yaşındaki reality şov yıldızının kalçaları için şunları söylemişti: