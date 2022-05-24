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  4. Kim Kardashian arkasını dönünce olay oldu! 'Kalçası sahte' tartışmaları yine gündeme geldi

Kim Kardashian arkasını dönünce olay oldu! 'Kalçası sahte' tartışmaları yine gündeme geldi

24.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, FENDIxSKIMS kapsül koleksiyonundan bir parçayı tanıttı. Pembe body ve onunla uyumlu taytıyla kıvrımlarını sergileyen Kim arkasını dönünce yine aynı tartışmaları alevlendirdi. Kim Kardashian'ın kalçasını görenler "Bu gerçek olamaz" dedi.

FENDIxSKIMS iş birliğinden ortaya çıkan koleksiyondan parçaları tanıtmak için kamera karşısına geçen Kim Kardashian pembe tarzıyla dikkat çekti. Pembe tanga detaylı çıtçıtlı body ve yine aynı tonda ince taytıyla pozlar veren Kim kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian'ın arkasını döndüğü pozlar ise sosyal medyayı salladı.

KALÇALARI GERÇEK Mİ?

Sık sık tartışılan kalçaları yine bu pozla gündeme geldi. Kardashian'ın pozunu görenler "Bu gerçek olamaz" yorumunda bulundu.
Kim Kardashian’ın meşhur kalçasını yaratan estetik doktoru Aardon Rollins geçtiğimiz yıllarda, ünlü yıldızın kalçasının kontrolden çıktığını, şişip sönen bir balona benzediğini söylemişti.
İmplant yaptırdığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen yıldızın bir dönem bu implantları azalttığı konuşuluyordu. Ancak son pozda Kim Kardashian'ın yine kalçalarına estetik yaptığı iddia edildi.
Dr. Rollins daha önceki açıklamasında 36 yaşındaki reality şov yıldızının kalçaları için şunları söylemişti:
“Büyük, belki de çok büyük. Yağlar belinden alınıyor, kalçalarına ekleniyor. Sorunlu yağların başka bir bölgeye transferi söz konusu. Sorunlu yağlar, sorunlu yağlardır; her nerede olursa olsun. Çıkarıldığı bölgedeki gibi aynı şekilde gelişim gösterir.”
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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