Kim Kardashian defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katıldı! Göz kamaştırdı

Kim Kardashian gerek özel yaşamıyla gerekse çıkarttığı marka hakkındaki iddialarla gündemden düşmüyor.
Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Şöhret hayatına Paris Hilton'un menajeri olarak başlamış internet fenomeni yıllar içinde en gözde isimlerden biri oldu.
Paris Moda Haftasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kardashianlar defilelerde sergiledikleri görünümlerle ilgi çekiyorlar.
Defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katılan Kardashian, Monica Belluci esintisini hissettirdi.
Defiledeki pozlarını 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.