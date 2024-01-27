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  4. Kim Kardashian defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katıldı! Göz kamaştırdı

Kim Kardashian defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katıldı! Göz kamaştırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 10:32 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Kim Kardashian bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kim Kardashian'ın dün Paris Moda Haftası'nda bir defileye katılırken seçtiği kombin çok konuşuldu. Defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katıldı.

Kim Kardashian gerek özel yaşamıyla gerekse çıkarttığı marka hakkındaki iddialarla gündemden düşmüyor.

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BOL DEKOLTELİ VÜCUDA YAPIŞAN ELBİSEYLE BÜYÜLEDİ

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Şöhret hayatına Paris Hilton'un menajeri olarak başlamış internet fenomeni yıllar içinde en gözde isimlerden biri oldu.

Paris Moda Haftasının en çok konuşulan isimlerinden olan Kardashianlar defilelerde sergiledikleri görünümlerle ilgi çekiyorlar.

Defileye boynundaki ihtişamlı gümüş kolye ve bol dekolteli vücuda yapışan elbisesiyle katılan Kardashian, Monica Belluci esintisini hissettirdi.

Defiledeki pozlarını 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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