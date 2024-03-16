Kim Kardashian'ın ilginç tarzı sosyal medyanın diline düştü! Bakan bir daha baktı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kim kardashian, milyar dolarlık Skims markanın da sahibi...
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Kim Kardashian yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medyanın en konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması uzun süre gündemde kalmayı başarıyor.
Ünlü isim son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ilginç tarzıyla poz verdiği karelerini paylaştı.
Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Paylaşıma ünlü ismin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme "Bu nasıl tarz", "İlginç tarzı dikkatimi çekti","Tarzını beğendim", "Bana tarzı biraz ilginç geldi" gibi yorumlar yapıldı.