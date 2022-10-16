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Kim Kardashian'ın itirafı olay olmuştu! Ünlülerin cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerler

16.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kim Kardashian, onun önerisi üzerine eski aşkı Pete Davidson'la şömine önünde seks yaptıklarını itiraf etti. Kim'in açıklaması sonrası ünlülerin seks yaptığı en ilginç yerler ve itiraflar yeniden gündem oldu.

"Büyükannem 'Şömine önünde seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diyen Kim Kardashian eski aşkı Pete Davidson'la şömine önünde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bu itiraf gündem olunca akıllara yine ünlülerin seks yaptığı en ilginç yerler ve itirafları geldi.

İşte Türk ve yabancı ünlülerin dikkat çeken itirafları...

YOK ARTIK DEDİRTTİLER

“Seks yaptığın en ilginç yer neresiydi?” sorusuna “sinema salonuydu” şeklinde cevap vererek dikkat çeken Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde ise şömine önünde cinsel ilişki yaşadığını açıkladı.

Bu özel hayat açıklamasını yapan tek ünlü ise Kim değil.

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Hollywood çevrelerinde sıkça dile getirilen bir iddiaya göre Miley ve Liam, Vanity Fair’in düzenlediği bir partide masanın altında cinsel ilişkiye girdi.

Zoe Saldana

Zoe Saldana
Saldana da uzun bir tren yolculuğunda, iki tren vagonu arasında seks yaptığını itiraf etmişti.



Ashley Graham

Ashley Graham
Ünlü model de bu konuda sessiz kalmayan bir isim. Graham bir röportajında “Okyanusta, herkesin görebileceği bir alanda erkek arkadaşımla ilişkiye girdim” şeklinde bir itirafta bulunmuştu.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Taze gelin ise “etrafı açık bir balkonda” cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.
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Derya Alabora Kim Kardashian Nez anne yaşında kardashian
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