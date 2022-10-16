Kim Kardashian'ın itirafı olay olmuştu! Ünlülerin cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yerler

"Büyükannem 'Şömine önünde seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diyen Kim Kardashian eski aşkı Pete Davidson'la şömine önünde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bu itiraf gündem olunca akıllara yine ünlülerin seks yaptığı en ilginç yerler ve itirafları geldi. İşte Türk ve yabancı ünlülerin dikkat çeken itirafları...

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“Seks yaptığın en ilginç yer neresiydi?” sorusuna “sinema salonuydu” şeklinde cevap vererek dikkat çeken Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde ise şömine önünde cinsel ilişki yaşadığını açıkladı.



Bu özel hayat açıklamasını yapan tek ünlü ise Kim değil.

Miley Cyrus Hollywood çevrelerinde sıkça dile getirilen bir iddiaya göre Miley ve Liam, Vanity Fair’in düzenlediği bir partide masanın altında cinsel ilişkiye girdi.



Zoe Saldana Saldana da uzun bir tren yolculuğunda, iki tren vagonu arasında seks yaptığını itiraf etmişti.









Ashley Graham Ünlü model de bu konuda sessiz kalmayan bir isim. Graham bir röportajında “Okyanusta, herkesin görebileceği bir alanda erkek arkadaşımla ilişkiye girdim” şeklinde bir itirafta bulunmuştu.



