Kim Kardashian seks yaptığı yeri açıkladı! "Orada seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın"

41 yaşındaki Kardashian, programın bu yeni sezonu çekildiği sırada 28 yaşındaki Davidson'la çıkıyordu.



The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde seks yaptıklarını anlattı:

Pete'le geçen hafta sonu Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e "Büyükannem 'Şömine önünde seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattım.



Kardashian, "Böylece seni anarak şöminenin önünde seks yapmış olduk" diyerek devam etti.

Konunun üstünde fazla durmayan MJ ise sadece "Kendi odanızda mıydınız yoksa lobide mi?" demekle yetindi.

Bölümün devamında o anları yorumlayan Kardashian, "Seks yapmadan önce büyükannenizi düşünmek ne kadar da rahatsız edici" dedi.



Kardashian ve Davidson, geçen yıl ünlü televizyon programı Saturday Night Live'da birlikte yer aldıktan sonra ilişkiye başlamıştı.