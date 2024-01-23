MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian tepkileri umursamadı! Sütyeniyle pozunu paylaşınca "Sen kötü birisin" yorumları yağdı

Kim Kardashian tepkileri umursamadı! Sütyeniyle pozunu paylaşınca "Sen kötü birisin" yorumları yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Kim Kardashian bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sütyeni ve geceliğiyle poz veren ünlü isim kendisine gelen tepkileri umursamadı.

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

TEPKİLERİ UMURSAMADI

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Sütyeni ve saten geceliğiyle poz veren Kim Kardashian kendisine gelen tepkileri ise umursamadı.
Kim Kardashian hayranlarının baskısıyla, çocuk kıyafeti koleksiyonunu tanıtırken kullandığı konsept yüzünden eleştirilere maruz kalan Balenciaga ile ilişkilerini değerlendirdiğini söylemişti.
Marka ile bağlarını koparmayarak sayfasında markanın paylaşımlarını yapan Kim Kardashian eleştirilerin hedefi oldu.
Marka ise, Kim Kardashian'ın elçisi olduğunu bir kez daha duyurdu.
Bunun üzerine ünlü isme "Sen kötü birisin" gibi yorumlar yağdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

20 yıl sonra ilk kez, Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı!

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu

İstanbul'da vahşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

İstanbul'da vahşet! Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı

Komşusunun cinsel ilişki sırasında sesini duydu

Komşusunun cinsel ilişki sırasında sesini duydu

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Wells Fargo'nun dolar/TL tahminine Özgür Demirtaş'tan anında yanıt

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.