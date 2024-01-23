Kim Kardashian tepkileri umursamadı! Sütyeniyle pozunu paylaşınca "Sen kötü birisin" yorumları yağdı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.





TEPKİLERİ UMURSAMADI

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Sütyeni ve saten geceliğiyle poz veren Kim Kardashian kendisine gelen tepkileri ise umursamadı.

Kim Kardashian hayranlarının baskısıyla, çocuk kıyafeti koleksiyonunu tanıtırken kullandığı konsept yüzünden eleştirilere maruz kalan Balenciaga ile ilişkilerini değerlendirdiğini söylemişti.

Marka ile bağlarını koparmayarak sayfasında markanın paylaşımlarını yapan Kim Kardashian eleştirilerin hedefi oldu.

Marka ise, Kim Kardashian'ın elçisi olduğunu bir kez daha duyurdu.