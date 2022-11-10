Kimse beklemiyordu, Fenerbahçe'nin yıldızı resmen açıkladı! "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse..."

Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenmi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum.