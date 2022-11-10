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Kimse beklemiyordu, Fenerbahçe'nin yıldızı resmen açıkladı! "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse..."

10.11.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Miguel Crespo, gösterdiği performansla Jorge Jesus'un değişilmez isimlerinin başında geliyor. Portekizli oyuncu katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen "Türk Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve beklentilerin oldukça üzerinde bir performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olmayı başaran Miguel Crespo Sansürsüz Futbol YouTube hesabına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe serüvenine dair konuşurken, Türk Milli Takımı için de beklenmedik bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenmi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum.

PEREIRA'YA TEŞEKKÜR

PEREIRA'YA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım.

İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor... Onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum.

Jorge Jesus'un gelişiyle oyun felsefemiz değişti. Daha agresif, daha baskılı oynuyoruz. Rakiplerimize zorluk yaratıyor. Sakin şekilde yolumuza devam ediyoruz. İşimize odaklanıyoruz, sene sonunda bunu hep birlikte kutlamak istiyoruz.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim.

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son dakika fenerbahçe Ceyda Düvenci

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