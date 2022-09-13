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Kimse ne olduğunu anlamadı! Adana Demirspor - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Younes Belhanda'nın golünü iptal etti...

13.09.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşması nefes kesti. Mavi Şimşekler, 90+3. dakikada Samet Akaydın'ın ayağından bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 79. dakikasında ise ilginç bir pozisyon yaşandı. Müsabaka; 2-2'lik eşitlikle devam ederken, Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Younes Belhanda, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan ise golü iptal etti.

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Mavi Şimşekler, galibiyeti 90+3. dakikada Samet Akaydın'ın attığı golle elde etti.

İLGİNÇ POZİSYON

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Karşılaşmanın 79. dakikasında ise ilginç bir pozisyon meydana geldi. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle devam ederken, Adana Demirspor bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına Belhanda geçti ve takım arkadaşıyla paslaşarak kullandı.

TOP AĞLARA GİTTİ

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Arkadaşından aldığı pasla meşin yuvarlağı tekrar ayağına alan Belhanda, ceza yayı üzerine gitti ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

HAKEM OYUNU DURDURDU, KİMSE ANLAYAMADI

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Younes Belhanda'nın golünden hemen önce Atilla Karaoğlan, oyunu durdurdu ve gol geçersiz sayıldı. Trabzonspor; serbest vuruşla maça başlarken, maçın neden durduğunu kimse anlayamamıştı.

SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

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Atilla Karaoğlan'ın oyunu neden durdurduğu ise maçın sonunda belli oldu. Karaoğlan'ın, Belhanda'nın köşe vuruşunda attığı pasa arkadaşı dokunmadan tekrar önüne aldığı yönünde karar verdiği ve bu nedenle düdüğünü çaldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

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Pozisyonun tekrarında Belhanda'nın, takım arkadaşı dokunduktan sonra topu önüne aldığının görülmesi sonrasında futbolseverlerden sosyal medyada tepki geldi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR

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