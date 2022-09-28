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Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

28.09.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Bursa'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen "Manas Haftası" etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.

Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum."

Rekor denemesinin sonucu için açıklama yapan Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ise rekorun gerçekleşmesi için uluslararası kuralların yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gemici, bu şartların kendisi tarafından kontrol edildiğini aktararak, "Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, toplam 124 saat Manas destanı okuyarak rekoru kırmıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından resmi olarak İsakov, 124 saat aralıksız Manas okuyarak adını rekorlar kitabına yazdırdı.

Gemici, resmi rekor sertifikasını İsakov'a teslim etti.

Programa katılanlar, rekorun gerçekleşmesinin ardından sevinç yaşadı.

Töreni, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raevi, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetovun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kırgız ve Türk protokol üyeleri de takip etti.

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kırgız Manasçı İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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