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Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

28.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de yaşam merkezine dönüştürülen kapatılan köy okullarında eğitim verilmeye başlandı.

Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde oluşturulan "Köy Yaşam Merkezi"nde açılan ana sınıfında, köydeki 3-6 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı.

Gelen talep doğrultusunda kadınlara yönelik dikiş nakış, erkeklere için ise besicilik kursu açıldı.

Merkezi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje kapsamında Kırıkkale'de birçok köyde kapanan okulların yaşam merkezi haline getirildiğini söyledi.

Yaşam merkezlerinde çocukların, anne ve baba eğitiminin hızla devam ettiğine dikkati çeken Telefoncu, şöyle konuştu:

"Köylerimizde bulunan 3-6 yaş çocuklarımızın eğitimine başladık. Ardından kadınlar için dikiş nakış, erkekler için de besicilik kursu açıldı. En fazla talep edilen kurslar bunlardı. İl genelinde 21 köyümüzde bu eğitimlerimiz devam ediyor. Çocuklarımız mutlu. Birçok köyümüzde eğitimlerimiz sürüyor. Artık köy yaşam merkezlerimizde eğitimlerimiz var."

Besicilik kursuna katılan Serdar Oflaz da "Halk Eğitim Merkezinin verdiği kurstan çok memnunuz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, uğraşmaya da devam edeceğiz. Kendi bilgimiz dışında aldığımız eğitimlerle daha bilinçli işimizi yaparak hayvanlardan daha çok verim alma çabası içeresindeyiz. Devletimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Dikiş nakış kursuna katılan Yasemin Avaloğlu ise "Kadınlar adına Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey. Köyde bir işle uğraşmıyorduk, burası iyi oldu. Burada hem öğreniyoruz hem de zaman geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

Kırıkkale'de atıl köy okulları "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile hayat buldu

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