YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

14.10.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ankara'dan Giresun'a gittiği öğrenilen E.S. idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken lastiklerinde yangın çıktı.

Lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeride park ederek polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Polis ekipleri, patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü.

Kamyon, yangının söndürülmesinin ardından güvenli bölgeye çekildi.

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:37
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.