Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Ankara'dan Giresun'a gittiği öğrenilen E.S. idaresindeki 06 DV 4147 plakalı dinamit yüklü kamyon, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken lastiklerinde yangın çıktı.
Lastiklerden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeride park ederek polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Polis ekipleri, patlama riskine karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü.
Kamyon, yangının söndürülmesinin ardından güvenli bölgeye çekildi.
Kırıkkale'de dinamit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz