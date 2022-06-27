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Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

27.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.G. ve F.G. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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