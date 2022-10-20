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Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

20.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, suyun insan sağlığı açısından önemine dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara su dağıttı.

Mustafa Necati İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, düzenledikleri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" kapsamında, Zafer, Ankara ve Hürriyet caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte suyun önemine dikkati çeken döviz ve pankartlar taşıyan öğrenciler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara su ikram etti.

Okul Müdürü Sabri Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun insan sağlığı için çok önemli olduğunu, etkinlikle bunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni Adem Canarslan da 4 yıldır projeyi uyguladıklarını ve geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Topluma su içme alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Canarslan, "Su hayattır. İnsan susuz 3 gün kalabiliyor ama açlığa 20 gün dayanabiliyor. Dolayısıyla toplumumuzda su içme alışkanlığı az olduğu için böyle bir proje hazırladık. Bu kapsamda, vatandaşlarımıza 3 bin bardak su ikram edeceğiz." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Furkan Uygurtaş ise su dağıttıklarını ve çok eğlendiklerini anlatarak, herkesin günde 2 litre su içmesi gerektiğini kaydetti.

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri "Su İçme Alışkanlığı Kazandırma Etkinliği" düzenledi

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