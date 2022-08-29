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Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

29.08.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki kafede yangın çıktı.

Kafeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden çıktığı değerlendirilen yangında kafe zarar gördü.

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kırıkkale Yahşihan kafe

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