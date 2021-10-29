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Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

29.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırın dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi.

Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması
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Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
07:04
Öğle
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İkindi
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Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

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Çetiner Eczanesi
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