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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

02.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Erol Ö. idaresindeki 19 BR 774 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktası yakınlarında önünde seyreden Mustafa S'nin kullandığı 06 FJ 2595 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan 06 FJ 2595 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Refik S. yönetimindeki 71 FA 292 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki Alev Ö. (28), İbrahim Ö. (8), Kuzey Ö. (1), Gül F. (42) ve Edanur F. (18) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale

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