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Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

09.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

KIRKLARELİ (AA) - 14. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar, Şevket Dingiloğlu Parkı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Korteje Bulgaristan'dan gösteri ekipleri de katıldı.

Başkan Kesimoğlu, Yayla Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şenliğin hayırlı olmasını diledi.

Sonbaharın hasatta ürünlerin elde edildiği bir dönem olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Kışlıkların hazırlandığı ve bağ bozumunun gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Ürünlerimizi ambara taşımanın gururunu duyuyoruz, onurunu yaşıyoruz ve artık eğlenme zamanı." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ertaş ise Kırklareli'nde bağcılığın tarihinin Traklara ve Hititlere kadar uzandığını söyledi.

Konuşmaların ardından bir grup genç tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek şıra yapımı tanıtıldı.

Şenlikler, 11 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Kırklareli'nde "Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

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