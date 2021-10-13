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Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

13.10.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dün bir hayvan çiftliğinde çıkan ve kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Karahalil beldesine bağlı Demirkapı Mahallesi'ndeki yangın mahallinde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının iki gün daha sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Hayvan çiftliğinde yemlerin ve saman balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin metrekarelik deponun büyük bir bölümünde çökmeler meydana gelmiş, depoda saman balyası, yonca, kepek ve mısır gibi hayvan yemlerinin bulunduğu öğrenilmişti.

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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