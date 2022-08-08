YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

08.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kapalı cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

E Tipi Kapalı Cezaevi'ne yakın hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle cezaevine ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgeye gelen Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı.

Vali Ekici, AA muhabirine, yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Ekici, yangının söndürülmesinde emeği geçen personele teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı ise yangından etkilenen hükümlü, tutuklu veya personelin bulunmadığını kaydetti.

Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Aslancı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde cezaevine yakın alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli e tipi kapalı cezaevi

Kırklareli Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
06:05
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:29
Yatsı
22:04
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.