Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

- Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kişi hastaneye kaldırıldı

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