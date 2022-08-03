Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Zekeriya Hatipoğlu (67) ile eşi Rukiye Hatipoğlu'nu (65) dışarıya çıkardı.
Yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Zekeriya Hatipoğlu, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis evde inceleme yaptı.
- Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kişi hastaneye kaldırıldı
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