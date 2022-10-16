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Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

16.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanlık alanda ölü bulunan iki arkadaş, defnedildi.

Pınarhisar Balıklı Camisi'nde öğle namazının ardından Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu (65) için cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Aslantürk, AK Parti İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, hayatını kaybeden Yavuz ve Kocamanoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

İki arkadaşın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Yavuz ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik arama sonucu Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde ormanlık alanda iki arkadaşı hareketsiz halde yatarken bulmuş, 112 Acil Sağlık ekipleri, Yavuz ile Kocamanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

Kırklareli'nde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

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