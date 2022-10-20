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Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

20.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Durdurulan aracı terk ederek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinden kent merkezine giden 34 FJV 045 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokakta durduruldu.

Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliden sürücü olduğu belirlenen C.K. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçta bulunan ve uyruğu henüz belirlenemeyen 7 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

- Durdurulan aracı terk ederek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

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polis Gözaltı Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
13:01
İkindi
16:00
Akşam
18:31
Yatsı
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Kırklareli ECZANELER
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