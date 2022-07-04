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Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

04.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaşadığı Fransa'dan yıllık iznini geçirmek için yola çıkan Bülent Palalı yönetimindeki yabancı plakalı panelvana TEM otoyolu gişeleri yakınında yolun karşı şeridindeki bir tırdan kopan lastik isabet etti.

Çarpma nedeniyle Palalı direksiyon hakimiyetini kısa süreli kaybetti, bu sırada Yunus Emre Tekin idaresindeki 34 PM 0031 plakalı otomobil, gurbetçi ailenin panlevan tipi aracına çarptı.

Kazada sürücü Tekin ile otomobilde bulunan Melek Karaca, Umut Talha Yücel, Ramuş Karaca, Çahla Tekin ile panelvan da bulunan Menekşe Palalı ile Ali Palalı yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde tırdan kopan lastiğin neden olduğu kazada 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası gurbetçi aile

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