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Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

13.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık JASAT

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