Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.
Nilüfer Turizm firmasına ait Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
- Çok sayıda yaralı var
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