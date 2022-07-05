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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

05.07.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda yaralı var

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Nilüfer Turizm firmasına ait Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

- Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası otobüs şarampol

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Sabah
05:35
Öğle
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