Kırkpınar müzisyenliği kuşaktan kuşağa aktarılıyor

EDİRNE (AA) - Yağlı güreşlerin olmazsa olmazlarından davul zurna müzisyenliği, nesilden nesle aktarılıyor.

Özellikle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki performanslarıyla dikkati çeken yağlı güreş davul zurna ekibi, kimi zaman cenk havasıyla pehlivanları hırslandırıyor kimi zaman da düşük tempoda güreşe ayar veriyor.

Notalarla güreşi yöneten müzisyenler, tecrübelerini usta çırak ilişkisiyle geleceğe aktarıyor.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkan Yardımcısı ve ekibin şefi olarak görev yapan, mesleği soyadıyla müsemma 66 yaşındaki Alaattin Zurnacı, AA muhabirine, 52 yıldır Er Meydanı'nda zurna çaldığını söyledi.

Mesleğini dedesi ve babasından öğrendiğini anlatan Zurnacı, "11-12 yaşındaydım, babam ve dedemlerle Kırkpınar zamanı Sarayiçi'ne gidip ustalarımın yanında merakımdan davul çalardım. Ustaların çaldığı zurnaları takip ediyordum. Kendim de Edirne Kırkpınar sahasında bu yıl tam 53 yılını tamamlamış oluyorum. Bu bizim sanatımız atadan, dededen, babadan gelmekte. Hakemi, cazgırı, davul zurnası ve pehlivanı ile dünyada Edirne Kırkpınar'ı bir numaradır." diye konuştu.

Ekipte yaşlısından gencine 40 kişinin bulunduğunu belirten Zurnacı, Kırkpınar'da yeniden görev yapacağı için kendini şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

- Zurnacı ailesi aynı ekipte yer alıyor

58 yaşındaki zurnazen Raif Zurnacı da 14 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü sevgiyle icra ettiğini belirtti.

Er Meydanı'nda zurna çaldığı zaman çok heyecanlandığını dile getiren Zurnacı, "Benim için Er Meydanı'nda güreşçilere zurna çalmak güzel bir şey." dedi.

Alaattin Zurnacı'nın 50 yaşındaki davulcu oğlu Hayati Zurnacı da 15 yaşında ekipte yer almaya başladığını anlattı.

Kırkpınar'da davul çalmanın çok anlamlı olduğunu ifade eden Zurnacı, davulsuz zurnasız güreşlerin düşünülemeyeceğini belirtti.

Grup üyelerinden 45 yaşındaki Remzi Küçük ile 20 yaşındaki İlhan Karabayır da sezon güreşlerinde pek çok organizasyonda, Türkiye'nin her yanındaki güreşlerde çaldıklarını ama Kırkpınar'ın başka olduğunu söyledi.

Grubun en küçüğü, 14 yaşındaki davulcu Okan Aldırmaz da mesleğini severek yaptığını ifade etti.

İlk kez Kırkpınar'da çalacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Aldırmaz, "Kırkpınar'da heyecanlanıyoruz. Bu mesleği severek yapıyoruz, biz çalmasak zaten güreşler heyecansız olur. Çok mutlu oluyoruz davullar çaldığı zaman. Bizden tecrübeli ağabeylerimizi takip ediyoruz." diye konuştu.