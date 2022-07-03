YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

03.07.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Finale kalan başpehlivanlar kule hakemliğinin anonsuyla Er Meydanı'na çağrıldı.

Cazgırlar tarafından Cengizhan Şimşek "Karizmatik başpehlivan" Mustafa Taş da "En genç başpehlivan" diye takdim edildi. Başpehlivanlar salavatlanarak peşreve çıktı.

Yaptıkları güreşler ve favori isimleri elemeleri nedeniyle son yılların "sürprizlerle dolu Kırkpınar"ı dedirten başpehlivanlar Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek'e tribünler coşkuyla karşılık verdi.

- Favori isimleri yenerek finale geldiler

Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş güreşe tutuştu.

İki yıldır baş boyunda güreşen Cengizhan Şimşek ile bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş arasındaki müsabakanın ilk anları güreşçilerin birbirlerini tartmalarıyla geçti. Cüsse olarak birbirine denk iki pehlivana aktif bir güreş sergilemedikleri gerekçesiyle ikisine de ihtar verildi. Karar sonrası bir süre karşılıklı kontra ataklar gözlendi ancak güreşin yeniden pasifleşmesi nedeniyle merkez hakem kurulu başkanı Ziya Ünlü pehlivanların yanına gelerek atak olmaları yönünde uyardı.

İki pehlivan ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Sert el enselerle başlayan bu bölüm karşılıklı çift dalmalarla ataklarıyla daha hareketli geçti.

Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

- Dev Türk bayrağı açıldı

Bu arada Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı. Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asrı geçkindir görev yapan Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Bayrak, geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.

Final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Güreş Ağası Seyfettin Selim, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar şeref tribününden izledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:37
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:52
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.