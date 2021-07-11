YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

11.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.

Kırkpınar'da 1982, 1983, 1984 yıllarında başpehlivan olan Hüseyin Çokal ile 1976, 1977, 1978 yıllarında başpehlivan olan Aydın Demir'in Sarayiçi Er Meydanı girişindeki pehlivanlar yoluna dikilen heykelleri törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın gelenek, görenek ve örfüyle önemli bir değer olduğunu söyledi.

Üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan sporcuların ebedi altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Gürkan, "Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu şerefe nail olan 5 ismimiz var. Bunlardan Adalı Halil ve Ahmet Taşçı'nın geçmiş yıllarda buraya heykelleri dikilmişti. Bugün Hüseyin Çokal ve Aydın Demir'in altın kemerli heykellerini onlara yakışan yere dikiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 1966, 1967, 1968 yıllarında başpehlivan olma başarısı gösteren Mustafa Bük'ün heykelinin dikileceğini ifade etti.

Törene, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski başpehlivanlar Hüseyin Çokal ve Aydın Demir katıldı.

Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın "ebedi altın kemerli" başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın Sarayiçi'ne heykelleri dikildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:43
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:56
Yatsı
22:45

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Pamuk Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.