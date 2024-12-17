Kırmızı elbisesi vücudunu sardı! Özgü Kaya'nın o halini görenler Kendall Jenner'a benzetti...

Aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelen Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu son olarak Güzel Aşklar Diyarı'yla seyirci karşısına çıkmıştı fakat ekran ömrü kısa sürmüştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kaya'nın son pozlarına beğeni yağdı.

KENDALL JENNER'A BENZETİLDİ!

Dubai'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Özgü Kaya, kırmızı elbisesiyle verdiği pozları dikkat çekti. Oyuncuyu görenler ünlü model Kendall Jenner'a benzetti. Kaya'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.