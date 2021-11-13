Kırmızı Oda'nın yıldızı Binnur Kaya'nın kardeşi de ünlü çıktı

İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı.

Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Nedeni ise kardeşlerin akıllara zarar benzerliği.

Binnur Kaya'nın ablası İlknur Kaya Turan da kendi alanında çok ünlü bir isim.

Ekonomist ve Kişisel Dönüşüm Uzmanı olan İlknur Kaya, Gazeteci Savaş Kalafat'ın YouTube kanalına da sık sık uzman olarak konuk oluyor.