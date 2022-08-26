YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

26.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Cami Hamileri Projesi" ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenci sayında artış yaşandı.

Protokol çerçevesinde MÜSİAD üyesi ve gönüllü iş insanları 50 camideki yaz Kur'an kurslarında hami oldu.

Çocuklara bisikletten tişörte kadar çeşitli hediyeler veren iş insanları, onlara halı saha turnuvalarından yüzme eğitimine ve piknik programlarına kadar farklı etkinlik düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kursu kapanış programına katılan MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, çok sayıda gönüllü iş insanının projeye destek verdiğini söyledi.

İl genelinde 50'ye yakın camide iş insanlarının bu kurslara hami olduğunu belirten Öz şöyle konuştu:

"Amacımız, camiye devam eden çocuklarımızın daha iyi bir şekilde motive olarak eğitimlerini almaları ve sayılarının artması idi. Çocuklarımızın dinini öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Kırşehirli iş insanlarımızın da iş yoğunluğu arasında camilere gelerek, eğitim alan çocuklara hediye vermek suretiyle o lezzetten faydalanmalarını sağlamayı istedik. Ben de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nin yaz Kur'an kursu hamisi oldum. Çocuklarımızla ve hocalarımızla beraberdik."

Proje ile çocukların sayısında artış yaşandığını vurgulayan Öz, "Bugün itibariyle 8 haftalık yaz Kur'an kursları tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız yazışmalarda camilerimizdeki çocuk sayısında geçen senelere göre yüzde 30 artış olduğunun söylenmesi bizi sevindirdi. Projemize destek veren tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha donanımlı olarak devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman da yaz Kur'an kurslarında 8 bin 700 çocuğun eğitim aldığını dile getirdi.

Kursların düzenlenmesine MÜSAİD Kırşehir Şubesi başta olmak üzere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek verdiğini anlatan Yaman şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çeşitli hediyelerle cazip bir ortamda kurslarını tamamladı. MÜSİAD'ın projesi ile her camimize bir iş insanımızı belirlediğimiz için o camiye ayrı bir özen gösterdiler, sahip çıktılar. İş insanlarımız bizlere 'Hayatımızda çok güzel bir anımız oldu, hamisi olduğum camide çocukluğumda ben de okumuştum, çocuklara hediyeleri getirirken güzel duygular yaşadım.' şeklinde düşüncelerini söyledi."

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir MÜSİAD Kur'an kursu

Kırşehir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:30
Sabah
05:59
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:31
Yatsı
20:54
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.