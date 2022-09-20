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Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

20.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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yangın Kırşehir İtfaiye kurtarma

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