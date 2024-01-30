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  4. Kısmetse Olur Cansel Çördük göğüslerini bantladı! Pozları ağızları açık bıraktı

Kısmetse Olur Cansel Çördük göğüslerini bantladı! Pozları ağızları açık bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 10:32 | Son Güncelleme:
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Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Cansel Çördük'ün yıllar içindeki değişimi şaşırtmıştı. Cansel iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.

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POZLARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, paylaştığı cesur pozlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. 

Çördük, şimdi ise son paylaşımıyla çok konuşuldu. 472 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden göğüslerinin üstünde bant detaylı bir bluz giydi.

Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Ünlü ismin pozları ağızları açık bıraktı. Hem poz verdi hem de bir yandan saçlarıyla oynadı. Ünlü yarışmacı sosyal medyada bu pozlarıyla bazı takipçilerden de tepki gördü.

Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Cansel Çördük, programdaki tavırları ve Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazındı. İkili ekranlar önünde yaşadıkları aşk ile yarışmada birinci olmuşlardı.

Programdan sonra Amerika'ya taşınıp kendine yeni bir hayat kuran Cansel Çördük şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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