Kısmetse Olur Gizem ve Ferhat'ın o anları sosyal medyada gündem oldu! 'TikTok erotizmi olmuş'

7 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü ikinci sezonuyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışma programında bu defa fenomen yarışmacıların samimi halleri gündem oldu.



Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri olan Ferhat ve Gizem kırmızı odada baş başa kaldı. Ferhat ve Gizem'in kırmızı odadaki o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ferhat'tan ilgi beklediğini söyleyen Gizem Ferhat'ı uyarırken 'Senin eksiklerini söylüyorum bunları tamamla diyorum. İlişkimiz daha tutkulu olsun. Tutku yok şuan' dedi.

Ferhat'a yakınlaşarak bunları söyleyen Gizem Ferhat'ın 'Başka nerde hatam var? Saysana' demesi üzerine yakınlaşmaya devam etti.

Gizem 'Böyle hareketlere devam eder beni ilgisiz bırakırsan beni yavaş yavaş kaydebebilirsin' diyerek Ferhat'ı uyardı.