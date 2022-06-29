MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'un dikkat çeken ismi Hazal Atabek'in inanılmaz değişimi! İddialı pozları olay...

Kısmetse Olur'un dikkat çeken ismi Hazal Atabek'in inanılmaz değişimi! İddialı pozları olay...

29.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Hazal Atabek, uzun yıllardır ortalarda görünmüyordu. Değişimiyle gündem yaratan Atabek'in son pozları sosyal medyada olay oldu.

Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Hazal Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.

kısmet

Yarışmanın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürdüren Hazal Atabek, fiziksel değişimiyle adından söz ettirdi.

IMG_1912

Instagram'da 450 binden fazla takipçisi olan ünlü fenomen Hazal Atabek'in iddialı pozları binlerce beğeni aldı.

IMG_1913

KISMETSE OLUR HAZAL ATABEK KİMDİR?

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışmaya katılan Hazal Atabek, yeniden gündeme geldi. Hazal Atabek, 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Atabek, işletmecilik yapmaktadır.

IMG_1914

IMG_1915

IMG_1917

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Jelibon paylaşımı viral oldu! Melih Gökçek...

Jelibon paylaşımı viral oldu! Melih Gökçek...

Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Ankaragücü'nde!

Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Ankaragücü'nde!

Emre Mor transferi resmen açıklandı!

Emre Mor transferi resmen açıklandı!

O ülkede UFO paniği! Çok sayıda kişi kaydetti, sosyal medyayı salladı

O ülkede UFO paniği! Çok sayıda kişi kaydetti, sosyal medyayı salladı

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.