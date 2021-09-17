Kısmetse Olur'un güzeller güzeli Hazal'ı yeni imajıyla şaşkına çevirdi!

Kısmetse Olur yarışmasında yer alarak geniş kitlelerce tanınan Hazal Atabek, saçlarını kısaltarak farklı bir görüntüye kavuştu.

Kısmetse Olur yarışma programıyla şöhret kapısını aralayan Hazal Atabek, yarışmacı olduğu dönem favori gelin adayları arasındaydı.

Yarışmaya Emre Ubeyli için geldiğini söyleyen Atabek, kısa sürede hayaline kavuşmuş, gönlünde yatan kişiden çıkma teklifi almıştı.

Bir süre beraberlik yaşayan Emre ve Hazal çifti, ani bir kararla yollarını ayırmışlardı.