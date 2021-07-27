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  4. Kitty Spencer babasından 5 yaş büyük milyarder Michael Lewis ile evlendi

Kitty Spencer babasından 5 yaş büyük milyarder Michael Lewis ile evlendi

27.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer (30), moda milyoneri Michael Lewis (62) ile İtalya'da evlendi.

16'nci yüzyıldan kalma tarihi binadaki düğünde Kitty'nin kuzenleri Prens Harry ve Prens William dahil İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önde gelen üyeleri yoktu. Kitty, marka elçisi olduğu İtalyan moda evi DolceGabbana tasarımı bir gelinlik giydi. Kitty'nin gelinliği, halası Lady Diana'nın 8 metre duvakli gelinliğinden izler taşıyordu.

BABASINDAN 5 YAŞ BÜYÜK MİLYARDERLE EVLENDİ

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin talihsiz gelini Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın büyük kızı Lady Kitty Spencer, uzun süredir birlikte olduğu Michael Lewis ile İtalya'da evlendi.
30 yaşındaki gelin Kitty Spencer ile 62 yaşındaki milyader Michael Lewis'in evlilik töreni Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi.
Törende eksik olanlar arasında gelin Kitty'nin halası Prenses Diana'nın çocukları, yani kuzenleri Prens Harry ile Prens William da yer almadı.

BABASI GİTMEDİ AMA KARDEŞLERİ YALNIZ BIRAKMADI

BABASI GİTMEDİ AMA KARDEŞLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Dünya jet sosyetesinden ve gösteri dünyasından çok sayıda konuğun katıldığı törende gelinin babası Kont Charles Spencer ise yoktu.
Gelin Kitty'ye erkek kardeşleri Louis ile Samuel eşlik etti. Tam adı Katherine Eleanor olan Kitty'nin ikiz kız kardeşleri Amelia ve Eliza da onu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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