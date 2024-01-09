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Kıvanç-Beril Talu çiftinin hakimlik ifadelerinde ilginç detaylar! Aylık kazancı 40 bin TL imiş: Porsche aracını ve teknesini...

09.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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Kıvanç-Beril Talu çifti, Gürcistan dönüşü gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Fenomen çiftin ifadelerinde ilginç detaylar dikkat çekti. "Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim" diyen Kıvanç Talu ayrıca aylık kazancının 40 bin lira olduğunu söyledi.

Kurdukları ponzi sistemiyle 150 milyon TL’lik vurgun yaptıkları iddia edilen Kıvanç-Beril Talu çifti geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun hakimlik ifadesi de ortaya çıktı.

Kimlik tespiti sırasında aylık kazancının 60 bin lira olduğunu söyleyen Beril Talu ifadesinde, "Şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait ' Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Biz faaliyetlerimize devam ederken istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi" dedi.

"Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık" diyen Beril Talu tehdit edildiklerini ifade etti.


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AYLIK KAZANÇLARI GÜNDEM OLDU

Beril Talu ifadesinin devamında, "Bundan ötürü can güvenliğimizden dolayı 15 Ekim'de Gürcistan'a gittik. Gittiğimizin ertesi günü sosyal medya ve kimi haber sitelerinde eski arkadaşım olan bir muhabirin şahsımızı zan altında bırakacak ve tarafımızla ilgili dolandırıcı algısı oluşturacak kimi haberler yaptığını gördük. Eşim Gürcistan'dayken dahi şirket faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktaydı ancak haberler çok farklı yönlere gidince bizden alacaklı olan herkes suç duyurularında bulunmaya ve asparagas twitler atmaya başladılar. Bunların artık sonu gelmiyordu. Bizim eşimle birlikte hiçbir şekilde bu kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük" ifadelerini kullandı.

AYLIK KAZANCI 40 BİN TL! PORSCHE'Sİ VARMIŞ

AYLIK KAZANCI 40 BİN TL! PORSCHE'Sİ VARMIŞ

Kimlik tespitinde aylık kazancının 40 bin lira olduğunu söyleyen Kıvanç Talu ise ifadesinde şunları söyledi:

"Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı bazı projeler iptal edildi. Bu noktada ben kalan projeleri sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duydum. Bundan dolayı eşimin yakın çevresinden borç talep ettik. Aldığımız bu borçlarla hem önceki borçları hem de mevcut projelere dair nakit ihtiyacı karşıladık.

Bir zaman sonra alacaklılar beni ve eşimi tehdit eder duruma geldiler. Biz bu borcu ödemek zorundaydık zira hepimiz aynı piyasada çalışıyorduk. Ödemememiz halinde piyasada iş yapamaz duruma gelirdik. Bunun sebebi şirkete ait borçlardı. Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim; borcu borçla kapatmaktaydım. Bu zamana kadar bir mal varlığına sahip olmamamın sebebi kazanmış olduğum parayı düzgün şekilde değerlendiremediğim içindir."

YURT DIŞINA ÇIKMA SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

YURT DIŞINA ÇIKMA SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Kıvanç Talu ifadesinin devamında, "Eşim çevresinden sürekli borç istediği için alacaklılar çok yüksek oranlarda faiz talep etmeye başladılar. Hatta anapara borcunu ödediğimiz ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Zaten tarafım hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerin dilekçelerinde bu husus açıktır. Yurt dışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veya paralarını kaçırma kapsamında değil, eşim ve çocuğumun can güvenliğini sağlamak amacıylaydı. Zira eski bir muhabir balon bir haber yapmış, bunu duyan tüm alacaklılarımız dolandırıldığını düşünmüş, bize karşı suç duyuruları ve tehditlerde bulunmuşlardır" dedi.

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