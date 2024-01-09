Kıvanç-Beril Talu çiftinin hakimlik ifadelerinde ilginç detaylar! Aylık kazancı 40 bin TL imiş: Porsche aracını ve teknesini...

Kurdukları ponzi sistemiyle 150 milyon TL’lik vurgun yaptıkları iddia edilen Kıvanç-Beril Talu çifti geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun hakimlik ifadesi de ortaya çıktı.

Kimlik tespiti sırasında aylık kazancının 60 bin lira olduğunu söyleyen Beril Talu ifadesinde, "Şirketten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte kendimize ait ' Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 60 adet proje aldık, proje oluşturduk. Bunlardan 5-6 tanesini gerçekleştirdik. 10-15 tanesi türlü sebeplerden dolayı iptal oldu ya da ertelendi. Biz faaliyetlerimize devam ederken istifaya zorlandığım şirkete dair alacaklılar ve projelerini yürüttüğüm kişiler tarafından ödeme yapmam istendi" dedi.

"Biz de bir kısmını kendime ait araç, babama ait bir araç ve tekne satmak suretiyle ödemeye çalıştık ancak faaliyetlerimiz aksadığı için çevremizden borç almak zorunda kaldık" diyen Beril Talu tehdit edildiklerini ifade etti.



